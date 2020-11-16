الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 11 مليون حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت مساء أمس الأحد، 11 مليون حالة، بينما تخطى عدد الوفيات مستوى 246 ألفا.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن بيانات جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية المعنية بمراقبة تطورات جائحة فيروس كورونا في البلاد تفيد، بأن عدد الإصابات المسجلة بالمرض بلغ حتى الآن 11003469 حالة، منها 246073 وفاة و4148444 شفاء.

وتشهد الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت البلاد أكثر من مليون حالة خلال أسبوع تقريبا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية تعكس الوضع حتى الساعة 16:00 من توقيت شرق أمريكا، عن تسجيل 1252 حالة وفاة و155708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.