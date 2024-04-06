الولايات المتحدة تزيد مشتريات الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2023

زادت الولايات المتحدة الأمريكية من مشتريات الأسمدة الروسية خلال شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2023، حسب بيانات من الخدمة الإحصائية الأمريكية.

واشترت الولايات المتحدة في فبراير أسمدة من روسيا بمبلغ إجمالي قدره 158.5 مليون دولار، وهو الحد الأقصى منذ يونيو من العام الماضي، عندما بلغ حجم المشتريات 158.7 مليون دولار.

وزادت الولايات المتحدة الأمريكية من مشتريات الأسمدة الروسية خلال شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2023، حسب بيانات من الخدمة الإحصائية الأمريكية.

وتستورد الولايات المتحدة الأسمدة النيتروجينية من روسيا دون انقطاع، وفي فبراير تم استيراد ما قيمته 84 مليون دولار من الأسمدة النيتروجينية الروسية، و74 مليون دولار من أسمدة البوتاس.

كما تستورد أيضا في الولايات المتحدة الأسمدة المعدنية المشتركة من روسيا، وبلغت مستورداتها في فبراير ما يقرب من 550 ألف دولار، بالإضافة إلى الأسمدة الفوسفورية الروسية.

يذكر أنه في المجموع، بحلول نهاية العام الماضي، صدرت روسيا إلى الولايات المتحدة أسمدة تبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار، واحتلت المركز الثاني من إجمالي واردات الأسمدة بنسبة 15%، وتحتل كندا المرتبة الأولى بنسبة 48% وصادرات بقيمة 4.4 مليار دولار.

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