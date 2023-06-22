الولايات المتحدة تقطع التمويل عن قوات سوريا الديمقراطية

نظرًا لأن الحرب في أوكرانيا تستنزف المزيد من الولايات المتحدة، يخطط البنتاغون لخفض التمويل عن وحدات الدفاع الذاتي الكردية في شمال شرق سوريا.

أفاد مصدران من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن قيادة القوات الأمريكية في سوريا أخطرت قوات سوريا الديمقراطية بتخفيض وشيك في المساعدات العسكرية والفنية المقدمة للجانب الكردي في إطار القتال المشترك ضد فلول تنظيم الدولة وتعزيز التعاون الثنائي.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف المصدران أن الجيش الأمريكي يفكر أيضًا في سحب جزء من الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة حاليًا في عمليات مكافحة الإرهاب والدوريات في شمال شرق سوريا بشكل تدريجي.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية الأردنية ستستمر في العمل كما كانت من قبل، ولن يؤثر خفض التمويل على جماعة جيش مغاوير الثورة المشاركة في حماية منطقة الـ (55 كم) المحيطة بالقاعدة العسكرية.

وبحسب المصدرين، فإن الخطة الأمريكية قد تنبع من محاولات البنتاغون إيجاد مصادر جديدة لتزويد أوروبا الشرقية بمعدات عسكرية، حيث تجري معارك عنيفة بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية.

وقال مصدر مطلع إنه على ما يبدو، أدى الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في شرق البلاد إلى خسارة كمية كبيرة من المعدات المدرعة والأسلحة ، الأمر الذي أجبر الأمريكيين على اللجوء إلى “الاحتياطيات” في شمال شرق سوريا.

حقيقة أنه منذ عام 2019، اقترب الصراع في سوريا من طريق مسدود انتقل إلى مرحلة الاشتباكات المحلية والقصف المتبادل، يمكن أن يؤثر أيضًا على نوايا الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، بعد الزلزال المدمر في شباط 2023، الذي ضرب المحافظات الجنوبية لتركيا وشمال غرب سوريا، تراجعت حدة الأعمال العدائية بشكل ملموس، حيث عملت الأطراف المتحاربة على إزالة آثار الكارثة الطبيعية. في الواقع، وبسبب الزلزال الذي تسبب في دمار كارثي للبنية التحتية وخسائر في الأرواح في تركيا نفسها، رفضت أنقرة شن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا وركزت على تطبيع العلاقات مع دمشق.

على الرغم من أن واشنطن لا ترحب برغبة الحكومات الأجنبية في إعادة العلاقات مع السلطات السورية، إلا أنها في الواقع لا تمنع خطوات معينة التي اتخذتها دول ثالثة لإعادة دمشق إلى الساحة الدولية، كما أوقفت الولايات المتحدة قانون قيصر كجزء من مساعدة سوريا في التغلب على عواقب الكارثة الطبيعية، مما ساعد أيضًا في تقوية حكومة بشار الأسد التي كانت تعاني من عقوبات شديدة.

كل هذه التصرفات الأمريكية تتعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة السورية وتشير بلا شك إلى تغيير في نهج البيت الأبيض تجاه الصراع السوري، إذا كانت واشنطن تنتهج سياسة لا هوادة فيها تجاه سوريا وكانت خارج التطورات السياسية حول البلاد ، تحاول الولايات المتحدة الآن إظهار المرونة للتأثير على ديناميكيات الأحداث، وعلى وجه الخصوص ، منع زيادة تعزيز النفوذ الإيراني.

من الواضح أن الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا، تركة وراءها قاعدة التنف وعدد محدود من العساكر في شمال شرق سوريا، حيث لا تتوقع حاليًا أعمال عدائية واسعة النطاق، في الوقت نفسه، فإن ما كشفته مصادر كردية عن تقليص التمويل والسحب الجزئي للمعدات العسكرية المخصصة لقوات سوريا الديمقراطية يعكس الأولويات المتغيرة للبيت الأبيض، يبدو أن الولايات المتحدة، ولو بشكل غير مباشر، انضمت إلى عملية التطبيع في سوريا من أجل تقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا.