الولايات المتحدة تُعلن دعمها للانخراط مع المكونات الثقافية الليبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها للانخراط مع المكونات الثقافية الليبية.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان، بأن السفير ريتشارد نورلاند أجرى نقاشا وصفته بـ”الجيد” مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا.

وخلال النقاش الذي جرى عبر الهاتف، أكد السفير على إيمان الولايات المتحدة الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا، وكذلك جميع مواطني البلاد.

وكجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين، ستواصل سفارة الولايات المتحدة المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج.