الولايات المتحدة: جرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا

شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، قالت إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم السبت، جراء إطلاق النار في مدينة فيرجينيا بيتش في جنوب شرق الولاية.

وأضافت الشرطة، في تغريدة على “تويتر”: “تحقق شرطة فيرجينيا بيتش، في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط عدة جرحى”.

وذكرت الشرطة، أن إصابات بعض الجرحى قد تشكل خطرا على حياتهم.

وأشارت إلى أن التحقيق مستمر في مكان الحادث، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل، وفقط نوهت بانتشار كبير لرجال الشرطة على ساحل المحيط بين 17 و 22 شارع. وفقا لوكالة تاس الأخبارية.

وطلبت الشرطة من المواطنين، تجنب هذه المنطقة في الوقت الراهن، ووعدت بتقديم المزيد من المعلومات، عند توفرها.

VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach — Virginia Beach PD (@VBPD) March 27, 2021