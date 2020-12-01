الولايات المتحدة.. سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المُقترحة إلى الإمارات

السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، نشر اليوم الثلاثاء، تغريدة دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات.
وطلب مورفي التخلي عن التوجيهات السرية حول “صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات F-35، وطائرات ريبر بدون طيار”.
وأضاف: “مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها”، مشيرا إلى أنه “من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك” حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.
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