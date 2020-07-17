الولايات المتحدة.. كورونا يفرض نفسه بتسجيل أرقام قياسية

في زيادة يومية قياسية هي السابعة هذا الشهر، سجلت الولايات المتحدة، أمس الخميس، 75 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت حالات الوفاة نتيجة الجائحة كورونا تزايداً حيث بلغت مؤخراً أعلى مستويات منذ أوائل يونيو، لا سيما في ولايات تتصدرها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وفقا لإحصاء قامن به رويترز.

وتم تسجيل زيادات قياسية في عدد الإصابات خلال يوم واحد هذا الشهر، وذلك في 30 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين.

وبحسب احصائيات رويترز، لو كانت فلوريدا بلدا لجاءت في المرتبة الرابعة في العالم، من حيث أكبر عدد للحالات الجديدة في يوم واحد بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ولا يزال الجدال مشتداً بين الأمريكيين حول قضايا مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة.

وهناك شبه إجماع بين خبراء الصحة في العالم على أن استخدام الكمامات من أقوى سبل منع انتقال الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 134 ألف أمريكي.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 75255 حالة وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة.

وفي يونيو كانت الحالات تزيد بواقع 28 ألفا يومياً في المتوسط، وفي يوليو بلغت الزيادة 57625 يوميا في المتوسط.

وحذّر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يومياً قريباً، ما لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض انتشار الفيروس.