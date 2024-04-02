اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة «أونروا»

أعلنت طوكيو أنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، عن وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا.

هذا وقررت طوكيو في يناير الفائت، تعليق تمويل “الأونروا” أثناء إجراء تحقيق في مزاعم بأن موظفين بها متورطون في معركة طوفان الأقصى.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية 16 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى وقف تمويل حجمه 450 مليون دولار لأونروا، مما عرقل عملياتها.

يذكر أن وكالة “أونروا” هي أكبر هيئة إغاثة عاملة في غزة، وكانت أعادت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها “الأونروا”، في حين زاد العديد من دول الخليج مثل السعودية التمويل.