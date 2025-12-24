اليابان وبريطانيا ووزارات وسفارات ليبية تعزّي بوفاة «الحداد» والقادة العسكريين

أعلنت عدة وزارات وسفارات ليبية حول العالم، اليوم الأربعاء، عن بالغ الحزن والأسى إثر وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع أربعة من كبار ضباطه ومرافقين، إثر حادث مأساوي لتحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية في أنقرة، تركيا.

وأعربت المملكة المتحدة واليابان عن بالغ الحزن والمواساة للشعب الليبي، مؤكدة تقديرها لدور القادة العسكريين في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم في بيانات منفصلة أن هذا الحادث يمثل خسارة وطنية كبيرة، مشيرة إلى أن الفقيد ورفاقه كانوا من رجال الدولة المخلصين الذين خدموا ليبيا بإخلاص وتفانٍ. وتقدمت الوزارات بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

من جانبه، نعى الساعدي القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، رئيس أركان الجيش الليبي عبر حسابه في إكس (تويتر سابقًا)، معتبراً الحداد قائداً كان يسعى إلى بناء جيش حقيقي في ليبيا، معبراً عن ألم كبير لمقتله وذكرياته الشخصية معه أثناء فترة الأسر.

اللهم اغفر له وأرحمه، والله آلمني مقتله..كان دائما ً يبعث لي السلام عندما كنت في الأسر وكان يتمنى بناء جيش حقيقي ، لله ما اخذ ولله ما أعطى pic.twitter.com/UZYLbahKcb — الساعدي معمر القذافي (@Asaadialqaddafi) December 24, 2025

وجاء هذا الحادث المأساوي بالتزامن مع احتفالات الشعب الليبي بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا، ما زاد من وقع الحزن الوطني.