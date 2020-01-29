اليمن.. إحباط محاولة تسلل لقوى العدوان في الحديدة

افراد الجيش جاهزين لتطهير اليمن من دنس الغزاة والمنافقين مهما كانت التضحيات [انترنت]

واصل الغزاة والمتزقة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة في اليمن ونفذوا، اليوم، محاولة تسلل فاشلة على مواقع المجاهدين بشارع الخمسين.

وأوضح مصدر عسكري أن افراد الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل فاشلة نفذتها قوى العدوان جنوب شارع الخمسين، وكبدوهم خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأكد المصدر جهوزية الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات والتصميم على تطهير اليمن من دنس الغزاة والمنافقين مهما كانت التضحيات..محذراً أن المجاهدين لن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المناطق.. محملاً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص كامل المسؤولية عن انهيار اتفاق السويد.