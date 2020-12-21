اليمن.. الحوثيون يُسقطون طائرة عسكرية سعودية في مأرب

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيون المتحالفة مع إيران في اليمن، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة سعودية مقاتلة من دون طيار في أجواء مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، فيما لم تصدر السلطات السعودية أو قوات التحالف أية إفادات رسمية بشأن الحادث.

ونقلت قناة “المسيرة” عن سريع قوله، إن دفاعاتهم الجوية استهدفت طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع من طراز (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

وأضاف أن إسقاط الطائرة جاء “أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب”.

ولم تعلق قوات التحالف العربي بقيادة السعودية- التي تشن منذ مارس 2015 عمليات عسكرية دعما لقوات الحكومة الشرعية في مواجهة “أنصار الله” على ما أفاد به سريع.

يُشار إلى أن طول جناحي الطائرة CH-4 يصل إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كغ، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كم.

ويمكن أن تُحلق الطائرة على ارتفاع بين 5 إلى 7 آلاف متر، كما أنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة، بحسب المصدر ذاته.

وتتنوع مهام الطائرة CH-4 بين مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض، وفق ما ذكرته القناة.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مُسيَّرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، بينما تقول الجماعة إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.