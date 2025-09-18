اليمن يواجه كارثة إنسانية.. الفيضانات تقتل 62 شخصاً وتهدد حياة 350 ألف شخص

أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت اليمن منذ بداية أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 95 آخرين، بينما تأثر أكثر من 350 ألف شخص في 19 محافظة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات أثرت على أكثر من 50,600 أسرة، بما يعادل نحو 354,400 شخص، مسجلاً إجمالي 157 ضحية من قتلى ومصابين.

وأوضح المكتب أن الأضرار شملت البنية التحتية، والمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي وسبل العيش، كما تفاقمت مخاطر الحماية بسبب انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة.

وأكد المكتب أن 17 شريكًا إنسانيًا تمكنوا منذ بداية أغسطس من إيصال مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 21,400 أسرة، أي نحو 149,900 شخص، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في مختلف القطاعات بسبب نقص التمويل وقيود الوصول وضعف المخزونات، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى.

وكان اليمن قد شهد الشهر الماضي منخفضًا جويًا اجتاح عدة محافظات، بينها عدن، لحج، حضرموت، شبوة، حجة، والحديدة، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، وتشكل هذه الفيضانات تهديدًا إضافيًا على الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، الذي يعاني أساسًا من سنوات من النزاع وأزمات الغذاء والصحة العامة.