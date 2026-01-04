اليمن.. 80 قتيلًا و152 جريحاً في حضرموت

أفاد مصدر عسكري في القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسقوط 80 قتيلًا و152 جريحًا في صفوف قواته، نتيجة الغارات الجوية والمواجهات المسلحة مع القوات اليمنية المدعومة من السعودية، منذ يوم الجمعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن أغلب القتلى سقطوا جراء هجمات جوية استهدفت قواعد ومواقع عسكرية في منطقتي الخشعة وسيئون، إضافة إلى معسكر بارشيد والطريق المؤدي إلى مدينة المكلا، مشيرًا إلى أن الحصيلة لا تزال أولية.

وأشار المصدر إلى وقوع 130 أسيرًا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن مصيرهم لا يزال غير معروف حتى الآن.

وفي المقابل، أفاد مسؤول حكومي في القوات اليمنية المدعومة من السعودية بسقوط 14 قتيلًا و34 جريحًا في صفوف قواته، خلال المواجهات التي تركزت في منطقتي الخشعة وسيئون.

ويأتي هذا التصعيد عقب إطلاق القوات اليمنية المدعومة من السعودية، يوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات خلال الشهر الماضي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن مساء السبت استعادة القوات الحكومية السيطرة الكاملة على محافظة حضرموت، فيما أكد مسؤولان عسكريان في الحكومة اليمنية سيطرة هذه القوات على القاعدة العسكرية الرئيسية في مدينة المكلا، مع تعزيز انتشارها داخل المدينة يوم الأحد.