«اليورو الرقمي».. الاتحاد الأوروبي يُقرّ خريطة طريق لمواجهة الهيمنة الأمريكية

توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق شامل حول خريطة طريق لإطلاق العملة الرقمية اليورو، التي تهدف لأن تكون بديلاً للأنظمة المالية الأميركية المهيمنة مثل “فيزا” و”ماستركارد”.

وأكدت المناقشات أن اليورو الرقمي، الذي يُعد محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي وتقليل اعتماده على القوى الأجنبية في مجالات حيوية تشمل الطاقة والمالية والدفاع.

ويُنظر إلى المشروع أيضاً كأداة للحد من الاعتماد على بطاقات الائتمان الأميركية، في رد غير مباشر على محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعزيز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

ورغم التقدم، يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات تشريعية بارزة، حيث أبدى المشرعون والمصرفيون مخاوفهم من تأثير اليورو الرقمي على سيولة البنوك، وتكلفته المرتفعة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في كوبنهاغن بين وزراء المالية ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

وينص الاتفاق على تقديم آراء الوزراء حول إطلاق العملة الرقمية وتحديد الحد الأقصى لليورو الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، بهدف طمأنة الأسواق وتفادي التهافت على الودائع المصرفية عند التطبيق الفعلي.

ورغم أن المفوضية الأوروبية طرحت تشريع اليورو الرقمي في يونيو 2023، إلا أن العملية التشريعية تأخرت ولم يتم التصديق عليها بعد من قبل البرلمان والمجلس الأوروبي.

ويأمل البنك المركزي أن يُطبق التشريع بحلول يونيو 2024، مع توقعات بأن يستغرق إطلاق اليورو الرقمي عملياً ما بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.

وأوضحت كريستين لاغارد أن اليورو الرقمي لا يُعد مجرد وسيلة دفع، بل هو أيضاً بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، عبر بنية تحتية وحلول أوروبية متقدمة، في خطوة تعزز من قوة الاتحاد الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية.