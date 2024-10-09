اليوم العالمي للعمل اللائق.. دعوة لتعزيز فرص العمل اللائق للعمال

طالب الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا بوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز فرص العمل لجميع العاملين في القطاعيين العام والخاص، وبدعم حقوق العمال وتحقيق العمل اللائق لهم.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق: ” نطالب أصحاب العمل بتطبيق العمل اللائق بإبرام عقود عمل والحماية الاجتماعية بتسجيل العاملين بمنظومة الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون السلامة والصحة المهنية وتطبيق قانون العمل وفقا لساعات العمل في القانون وتمتع العاملين بعطلة نهاية الأسبوع وإجازة مدفوعة الأجر وعدم دفع مرتباتهم اقل من الحد الأدنى للأجور”.

كما طالب في البيان تلقته “وكالة وال” “بتشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة في مناخ ديمقراطي بالنهوض باقتصادنا الوطني وتحمل جميع المسؤوليات وتعزيز العمل النقابي وثقافة الحقوق والواجبات”.

ولفت الاتحاد إلى “ما يشهده العالم اليوم من متغيرات بسبب التغير المناخي وأنماط العمل الجديدة في سوق العمل الذى فرضه الذكاء الاصطناعي والرقمنه ، داعيا منظمة العمل العربية والدولية بحوكمة الذكاء الاصطناعي في سوق العمل من العقود الإلكترونية والعمل عن بعد بالزام توفير الحماية الاجتماعية حتى العمل من بيوتهم وتأثيرات التغيرات المناخية على سوق العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية مما يشكل خطر على صحة العامل وجودة العمل”.

وأكد الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا في ختام بيانه على “مطالبته بدعم حقوق العمال وتحقيق العمل اللائق والاستثمار في العنصر البشرى بالعمل اللائق والاجر العادل والتقاعد المريح ، لان حماية العامل يعنى حماية الأسرة وحماية الأسرة يعنى حماية البشرية جمعا”.