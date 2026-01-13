«اليونيفيل» تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف داخل لبنان

نددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، الثلاثاء، بإطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف داخل الأراضي اللبنانية، واعتبرت ذلك عدوانًا يهدد الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت اليونيفيل في بيان رسمي أن قواتها رصدت تحرك دبابتين من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي من موقعه القريب من سردا، إلى عمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية، وطلبت عبر قنوات الارتباط وقف أنشطة الدبابات فورًا.

وأضاف البيان أن إحدى الدبابات أطلقت ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تقارب 150 مترًا من مواقع قوات حفظ السلام، ما اضطر القوات إلى الابتعاد حفاظًا على سلامتها، بينما استمرت الدبابات بتتبعها عبر أشعة الليزر.

وأشارت اليونيفيل إلى أن الدبابات غادرت المكان بعد نحو نصف ساعة، ولحسن الحظ لم يُسجل أي إصابات.

وأكدت قوات حفظ السلام أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقًا بالأنشطة في تلك المناطق وفق الممارسات المعتادة أثناء عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق.

وأشار البيان إلى أن هذا النوع من الهجمات على قوات حفظ السلام، التي تنفذ مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، يتكرر بشكل مقلق ويعد انتهاكًا جسيمًا للقرار، ويقوض الاستقرار الذي تعمل اليونيفيل والأطراف المعنية على ترسيخه.

هذا وتم تأسيس قوة اليونيفيل في عام 1978 بعد اجتياح إسرائيل جنوب لبنان، ووسع مجلس الأمن مهامها لاحقًا لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار وفق القرار 1701 الصادر في عام 2006 بعد حرب لبنان الثانية.

رئيس البرلمان اللبناني: الوحدة الداخلية هي السلاح الأقوى لمواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن “وحدة المكونات الداخلية تمثّل السلاح الأقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي”، مشددًا على أن إسرائيل ما كانت لتعتدي على لبنان لو كان أبناؤه موحّدين في صف واحد.

وأشار بري إلى أن لبنان بأكمله أصبح في مرمى الاستهداف الإسرائيلي، محمّلًا الحكومة مسؤولية حماية البلاد وتنفيذ التزاماتها الوطنية، وداعيًا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان.

وأوضح أن الطائفة الشيعية ليست من دعاة الحرب، بل ردّت على الاعتداءات بدافع وطني خالص، وليس استجابة لأي أجندات خارجية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار بعض الضربات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح “حزب الله” جبهة دعم قطاع غزة، فيما لم يلتزم الجيش الإسرائيلي بانسحاب كامل من المناطق المتفق عليها.