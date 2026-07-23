انتخابات «نقابات المعلمين» تتواصل.. المفوضية تؤكد جاهزية مراكز الاقتراع

تتواصل، اليوم الخميس 23 يوليو 2026، عملية الاقتراع لانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين في مراكز الاقتراع المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزية اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية المشرفة على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية تسير بما يضمن انسيابية عملية التصويت والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المسجلين في سجل الناخبين إلى التوجه نحو مراكز الاقتراع المخصصة لهم، والمشاركة في اختيار ممثليهم ضمن هذا الاستحقاق النقابي.

وأوضحت المفوضية أن مشاركة الناخبين تسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز دور المؤسسات النقابية المهنية.

كما أشارت إلى إمكانية متابعة آخر مستجدات انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك، حيث يتم نشر التحديثات المتعلقة بسير عملية الاقتراع بشكل متواصل.

تأتي انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين ضمن الاستحقاقات المهنية التي تهدف إلى اختيار ممثلي المعلمين داخل الأطر النقابية، وتشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية وفق إجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية وتنظيم مراحل التصويت والفرز.