انتخابات 2026 في فلسطين.. إعلان النتائج الأولية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فوز 197 هيئة محلية بالتزكية في الانتخابات البلدية التي شملت الضفة الغربية ومدينة دير البلح في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة المشاركة العامة 54 بالمئة وفق نتائج أولية غير نهائية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، حيث أوضح رئيس اللجنة رامي الحمد الله أن العملية الانتخابية شملت 380 هيئة محلية، فازت منها 197 هيئة بالتزكية دون اقتراع، بينما جرى التصويت في 183 هيئة أخرى.

وأشار إلى أن عدد المقترعين بلغ 522 ألف ناخبة وناخب، مع إدخال نحو 95 بالمئة من النتائج، على أن تستكمل عملية إعلان النتائج النهائية لاحقًا.

وبيّن الحمد الله أن نسبة الاقتراع في الضفة الغربية وصلت إلى 56 بالمئة، مقارنة بـ53.7 بالمئة في انتخابات 2012، و53.8 بالمئة في 2017، و58 بالمئة في 2022، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في معدلات المشاركة عبر السنوات.

وسجلت محافظة سلفيت أعلى نسبة اقتراع بلغت 71 بالمئة، فيما جاءت مدينة دير البلح في قطاع غزة بأدنى نسبة مشاركة وصلت إلى 23 بالمئة.

وفي تفاصيل إضافية، أوضحت اللجنة أن نسبة الأوراق الصحيحة بلغت 95 بالمئة، مقابل 4 بالمئة أوراق باطلة و1 بالمئة أوراق بيضاء، مرجعة انخفاض نسبة البطاقات الباطلة إلى حملات التوعية الانتخابية.

كما بلغت نسبة فوز النساء 33 بالمئة من إجمالي النتائج، في مؤشر على حضور متزايد للتمثيل النسائي في الهيئات المحلية.

وفيما يتعلق بمدينة دير البلح، أكد الحمد الله أن العملية الانتخابية جرت رغم التحديات، مشيرًا إلى أن اللجنة تعاملت مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، رغم الصعوبات الميدانية.

وأوضح أن أبرز التحديات تمثلت في عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية، ما دفع السكان إلى توفيرها محليًا، إضافة إلى اعتماد سجل مدني غير محدث ونزوح عدد من العائلات، وهو ما ساهم في انخفاض نسبة المشاركة.

وأكد أن إجراء الانتخابات في دير البلح، التي شهدت اقتراعًا للمرة الأولى منذ 22 عامًا، يحمل دلالة سياسية تعكس إمكانية إجراء انتخابات عامة مستقبلًا، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية.

وكانت صناديق الاقتراع قد أُغلقت مساء السبت في الضفة الغربية ودير البلح، حيث باشرت اللجان عمليات الفرز داخل مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت، على أن تُعلن النتائج الأولية على مستوى كل محطة قبل تدقيقها في المقر العام بمدينة البيرة.