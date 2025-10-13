الجزائر.. انتخاب «بوعلام صنصال» المسجون بالأكاديمية البلجيكية يثير تفاعلاً

أعلنت الأكاديمية الملكية البلجيكية للغة والأدب الفرنسيين انتخاب الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون منذ نحو عام في الجزائر، عضواً في صفوفها، في خطوة تعكس دعمًا معنويًا لقضيته وموقفه الأدبي.

ووفقًا لما صرح به السكرتير الدائم للأكاديمية، إيف نامور، فإن هذا الانتخاب يأتي تقديراً لوظيفة الكاتب الإبداعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الحرية، حيث قالت الأكاديمية في بيان رسمي: “يجسد بوعلام صنصال الوظيفة الإبداعية للكاتب التي لا تنفصل عن الحرية”.

سيرة صنصال وحالته القانونية

يبلغ صنصال من العمر 80 عامًا، وقد تم توقيفه في نوفمبر 2024 بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي. وأيدت محكمة استئناف الحكم في الأول من يوليو الماضي، ما أبقى على وضعه القانوني تحت طائلة العقوبة.

ويُذكر أن صنصال كان قد نال جائزة الأدب الفرنكفوني من الأكاديمية نفسها عام 2007، تقديراً لإسهاماته الأدبية البارزة.

الأكاديمية الملكية البلجيكية

تأسست الأكاديمية الملكية للغة والأدب الفرنسيين في عام 1920، وهي تضم حالياً أربعين عضواً، من بينهم عشرة أجانب، وتسعى إلى دعم الثقافة واللغة الفرنسية في مختلف أنحاء العالم.