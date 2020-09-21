انتخاب ليبيا نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور الدول الأعضاء في الوكالة.

وتم خلال الجلسة الصباحية اختيار رئيس وأعضاء المكتب للمؤتمر العام للسنة المقبلة حيث تم اختيار المملكة المغربية رئيسا للمؤتمر وانتخاب دولة ليبيا نائبا للرئيس عن القارة الأفريقية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

هذا وتنظم الوكالة بالتزامن مع المؤتمر العام محفلاً علمياً حول عدة مواضيع تتصل بالتكنولوجيا والعلوم النووية.

يُشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة تأسست بتاريخ 29 يونيو 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.