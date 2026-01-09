انتشار أمني واسع في مزدة لمراقبة حركة «السلع الغذائية»

وصلت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى مدينة مزدة لدعم الدوريات العاملة ضمن الغرفة الأمنية المشتركة.

وتنتشر الدوريات في المدينة وضواحيها لمتابعة حركة نقل السلع والبضائع الغذائية المتجهة إلى المناطق الجنوبية.

ويهدف الانتشار الأمني إلى التأكد من وصول هذه السلع إلى الأسواق المخصصة لها ومنع تهريبها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين.

الخلفية والسياق

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلكين.

وتعد مدينة مزدة نقطة استراتيجية في شبكة النقل بين شمال وجنوب البلاد، ما يجعل مراقبة حركة البضائع فيها أمرًا حيويًا لاستقرار الأسواق.

وتاريخيًا، شهدت المناطق الجنوبية حالات تهريب للسلع الغذائية أثرت على الأسعار وتوافر المواد الأساسية.