لضمان سلامة المواطنين.. تفكيك «مخلفات حرب ومتفجرات» في غريان

أعلنت وزارة الداخلية أن “فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الجبل الغربي)، تمكن من انتشال أربع قذائف عيار (106) ملم، وقذيفة مدفعية عيار (90) ملم، وذلك بالقرب من محطة توزيع الغاز بمنطقة تغسات بمدينة غريان”، وذلك في استجابة سريعة لبلاغ مقدم من وكيل ديوان بلدية غريان.

وأوضحت الوزارة أنه “تم نقل القذائف إلى وحدات التخزين المخصصة، تمهيدًا لإتلافها وفق الإجراءات الآمنة المتبعة، لضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة”.

بدورها، ثمنت وزارة الداخلية “كافة الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، مؤكدةً استمرارها في العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق”.