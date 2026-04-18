انتشال 17 جثماناً لمهاجرين من «سواحل زوارة»

باشر مركز طب الطوارئ والدعم خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات ميدانية لانتشال جثث مهاجرين غير شرعيين عُثر عليها على شواطئ مدينة زوارة والمناطق الساحلية المجاورة غرب العاصمة الليبية طرابلس، في إطار استجابة إنسانية عاجلة للتعامل مع هذه الحوادث.

وأفاد المركز أن الفرق المختصة تمكنت من انتشال إجمالي 17 جثمانا يُعتقد أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين، وذلك من سواحل زوارة الواقعة على بعد نحو 117 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس.

وأوضح أن 14 جثمانا جرى دفنها وفق الإجراءات المعتمدة التي تراعي الضوابط الصحية والإنسانية بما يحفظ كرامة المتوفين، في حين جرى نقل جثمان واحد إلى مدينة طرابلس بعد التعرف على هويته، وتبين أنه لمواطن من الجنسية البنغلاديشية، حيث تم تسليمه إلى ذويه.

ولم يوضح المركز تفاصيل إضافية بشأن الجثتين المتبقيتين.

وتندرج هذه العمليات ضمن المهام الإنسانية والميدانية التي ينفذها مركز طب الطوارئ والدعم، عبر التدخل السريع في حالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة غير النظامية، التي تشهدها السواحل الليبية بشكل متكرر نتيجة محاولات العبور نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتعد السواحل الغربية لليبيا، خصوصا مناطق زوارة، من أبرز نقاط الانطلاق التي يستخدمها المهاجرون غير النظاميين في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حوادث غرق ووفاة.

وأظهرت صور نشرها المركز على منصاته الرسمية قيام الفرق الطبية بوضع الجثث داخل أكياس بلاستيكية بيضاء قبل نقلها بسيارات الإسعاف إلى الجهات المختصة.