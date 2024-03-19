انتشال 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين في الشويرف

أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا، انتشال (65) جثة لمهاجرين غير شرعيين من منطقة الشويرف.

وبين الجهاز في منشور له على “فيسبوك” أن فريق خبراء جهاز المباحث الجنائية انتقل إلى عين المكان رفقة فرع جهاز المباحث الجنائية “الجبل الغربي” وقام بعمليات البحث وانتشال (65) جثة مجهولة الهوية، بوادي الجهرية الكائن بمنطقة الشويرف.

وحسب الجهاز تم الكشف على جميع الجثث والرفات، وأخذ عينات الحمض النووي للجثامين التي تم انتشالها وإعادة دفنها في المقبرة، بإشراف المحامي العام بدائرة استناف غريان ورئيس نيابة غريان الابتدائية ومدير نيابة الشويرف والجهات الأمنية والضبطية ذات العلاقة. وأشار الجهاز إلى أن فريق خبراء جهاز المباحث الجنائية يتبع إدارة المختبرات والأدلة الجنائية ويتكون من خبراء مسرح الجريمة للبحث على المفقودين واستخراج الجثث، والتصوير الجنائي، والبصمة الوراثية