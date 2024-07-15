«انتصار كبير» لترامب.. إسقاط قضية الوثائق السرية

أسقطت قاضية فيدرالية، اليوم الاثنين، القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.

ورفضت القاضية، إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا القضية، على أساس أن تعيين وتمويل المحقق الخاص، جاك سميث، تم بشكل غير قانوني.

وقال محامو ترامب، حسبما نقل موقع قناة «الحرة الأمريكية» إن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وإن وزارة العدل مولت مكتبه بشكل غير صحيح. وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على هذه الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.

وفي أول تعليق له على القرار، كتب ترامب على منصة «تروث» أن إسقاط قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل الدعاوى بحقه.

وصدر القرار في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري، وفي أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق، مساء السبت الماضي، في بنسلفانيا.