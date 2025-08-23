انتقادات حادة لأمريكا.. الذكاء الاصطناعي يُستخدم لقمع التعبير عن فلسطين

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والمتظاهرين الأجانب المؤيدين لفلسطين، مع تزايد الاحتجاجات ضد الحرب على غزة.

وقالت إيريكا غيفارا روساس، المديرة العامة للبحوث في العفو الدولية، في بيان صادر عن المنظمة: “من المقلق للغاية نشر الحكومة الأمريكية تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار برنامج ترحيل جماعي وقمع التعبير المؤيد لفلسطين”، مضيفة أن هذه التقنيات تؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركتي “بالانتير” و”بايبل ستريت” تُستخدم في برامج مثل “Babel X” و”Immigration OS”، وتمتلك قدرات آلية للمتابعة والمراقبة والتقييم بشكل جماعي ومستمر، ما يتيح استهداف الطلاب الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء على نطاق غير مسبوق.

وأشارت روساس إلى أن هذه الأدوات تؤدي إلى توقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي، ما يخلق مناخ خوف لدى المهاجرين والطلاب الدوليين.

كما حذرت العفو الدولية من أن استخدام “Babel X” لمسح مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن محتوى مرتبط بـ”الإرهاب” قد يكون متحيزاً، ويؤدي إلى تشويه المحتوى المؤيد للفلسطينيين واعتباره معادياً للسامية.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الأمريكية الخميس أن شركة “غوغل” ستزود الوكالات الفدرالية بأدوات “جيميناي” للذكاء الاصطناعي تقريباً مجاناً، بهدف تسريع اعتماد الإدارات الأمريكية لهذه التقنية، وتتيح هذه الأدوات توليد مقاطع فيديو وصور وأفكار، إلى جانب “وكلاء” رقميين قادرين على أداء المهام المعقدة بشكل مستقل.

وأكد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، أن خدمة “جيميناي للحكومة” تمكن الوكالات الفيدرالية من الوصول إلى جميع أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهامها الحساسة، فيما سيُدفع مقابل الخدمات رسوماً زهيدة تقل عن دولار واحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان “أوبن آيه آي” السماح للحكومة باستخدام نسخة من “تشات جي بي تي” المخصصة للأعمال لمدة عام مقابل دولار واحد، إضافة إلى عقد بقيمة 200 مليون دولار لمنح وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الجيش، بهدف تحسين العمليات الإدارية.