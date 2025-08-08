انتهت أزمة المياه.. بقيت أزمة كل شيء آخر

أعلنت عضو مجلس النواب صباح جمعة عن انتهاء أزمة المياه في مدينة ترهونة بشكل فعلي، بعد تنفيذ خطة طارئة هدفت إلى دعم البنية التحتية وتشغيل الآبار المتوقفة.

وأوضحت جمعة أن فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بترهونة استلم دفعتين من المعدات التشغيلية، مما ساهم في إعادة تدفق المياه تدريجيًا إلى مختلف أحياء المدينة.

وأضافت: “ما تحقق اليوم يُمثل خطوة أولى ضمن مسار شامل لإعادة بناء الخدمات الأساسية التي حُرمت منها ترهونة خلال السنوات الماضية. وسنواصل العمل حتى نصل إلى استقرار كامل في منظومة المياه والصرف الصحي”.

وشددت جمعة على استمرار الجهود الفنية والإدارية لتحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية التشغيل، مؤكدة التزامها بمتابعة هذا الملف الحيوي حتى استعادة المدينة لعافيتها الخدمية الكاملة.