انخفاض أسعار النفط في العالم

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، عند 71.27 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.41% عن سعر التسوية السابق، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” عند 74.96 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.28% عن سعر التسوية السابق

وفي تعاملات أمس، “صعدت عقود “برنت” بنسبة 1.7% وأغلقت عند 75.17 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.7% أيضا إلى 71.56 دولار للبرميل”.