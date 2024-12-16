انخفاض أسعار النفط والذهب وسط مخاوف حيال الطلب وأسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف الأسواق من تراجع الطلب على الخام من قبل الصين، كما استقرت أسعار الذهب على انخفاضها المستمر لمدة يومين، قبل آخر قرار هذه السنة بشأن أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع قيام المتداولين أيضاً بتقييم توقعات السياسة النقدية لعام 2025.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.65% إلى 70.83 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.47% إلى 74.14 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وجاء الهبوط بعد بيانات أشارت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 4.8% في أكتوبر الماضي، ويعد ذلك مؤشرا على تباطؤ الاستهلاك في الصين.

وبالتزامن، استقرت أسعار الذهب على انخفاضها المستمر لمدة يومين، قبل آخر قرار هذه السنة بشأن أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع قيام المتداولين أيضاً بتقييم توقعات السياسة النقدية لعام 2025.

تم تداول السبائك بالقرب من 2650 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضها بنسبة 2.6% في الجلستين السابقتين إثر بيانات أميركية مختلطة الأسبوع الماضي، بما في ذلك تسارع التضخم في قطاع البيع بالجملة، ومطالبات البطالة الأعلى من المتوقع.

من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه يوم الأربعاء، ويسعر تجار المبادلات ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لكل تخفيض، على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. عادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، لأنه لا يدر فائدة.