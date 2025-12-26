انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الجبلية وأمطار محتملة على الجبل الأخضر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، موضحًا أن أغلب مناطق البلاد ستشهد طقسًا باردًا نسبيًا دون تغير كبير اليوم.

تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة خلال النهار ستتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على مناطق الشمال، بينما ستشهد مناطق الشمال الغربي انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد، خاصة في المناطق الجبلية لتصل إلى 13-19 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية فستسجل درجات حرارة تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد على مناطق الشمال الغربي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على ساحل زليتن ومصراتة وسرت، وتمتد احتمالية الأمطار لتشمل مرتفعات الجبل الأخضر في الشمال الشرقي مساء الأحد.

في مناطق راس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتحول الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها مساء الغد واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما ستسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غدامس والحمادة.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فستكون السماء صافية مع تكاثر من حين لآخر، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و25 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الأجواء ستبقى مستقرة نسبيًا حتى نهاية الأسبوع، مؤكدًا على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لكل جديد حول حالة الطقس.