انسحابات بالجملة من الدوري الممتاز.. المدينة وشباب الجبل أخر المنسحبين

أعلن نادي المدينة تعليق نشاطه ووقف مشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب عدم المساواة في الدعم المالي.

نادي المدينة، سبقه نادي شباب الجبل والذي أعلن تعليق مشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب عدم وجود دعم مالي أسوة بالأندية الأخرى.

ومن ضمن الأندية المنسحبة والتي علّقت مشاركتها، نوادي المحلة ودارنس والخمس… مطالبةً بالمساواة في توزيع الدعم المال بين الأندية المحلية.

وتتحدّث وسائل إعلام رياضية عن إحتمالية انسحاب أندية أخرى من الدوري الممتاز، وتُعلق مشاركتها بسبب ضعف الدعم المادي للنوادي الرياضية.