بنغازي.. انطلاق أعمال مجلس «المستشارين القانونيين» للبرلمانات الإفريقية

انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، أعمال الاجتماع التاسع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية، تحت شعار “تعزيز الالتزامات العالمية والقانون الوطني”، بمشاركة واسعة من ممثلي عدد من البرلمانات الأفريقية، وبحضور مباشر وعن بُعد عبر الاتصال المرئي.

وشارك في الاجتماع عضو مجلس المستشارين وممثل ديوان مجلس النواب الليبي فارس رزق بوخبيزه، إلى جانب أعضاء من البرلمان الأوغندي والبرلمان الكيني وبرلمان سواتيني، إضافة إلى ممثلين عن نحو 20 برلماناً أفريقياً وممثلي الأمانة العامة للمجلس.

وحضر الجلسة الافتتاحية نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، إلى جانب رئيس اللجنة التحضيرية أحمد الحشاش، حيث افتتح بالروين أعمال الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور، مشيداً بدور مجلس المستشارين القانونيين في دعم العمل البرلماني الأفريقي عبر تقديم الاستشارات القانونية وتعزيز الأداء التشريعي داخل القارة.

وأكد بالروين أن هذا اللقاء يعكس وحدة الهدف بين دول القارة الأفريقية، وتلاقي الرؤى نحو بناء منظومة تشريعية أكثر تكاملاً، تقوم على سيادة القانون وتعزيز التعاون البرلماني المشترك، متمنياً للمشاركين التوفيق في أعمال الاجتماع.

كما ألقى عضو مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية فارس رزق بوخبيزه كلمة ممثل المنطقة الشمالية، إلى جانب كلمة رئيس المجلس سينا أتسو التي ألقاها نائب الرئيس آساف نتاندا.

وناقش المشاركون في اليوم الأول من الاجتماع “مبادرة نيروبي: الاستشارة القانونية كمفتاح للانتقال والاستمرار”، إضافة إلى بحث دور المستشارين القانونيين في تطوير عمليات سن التشريعات داخل البرلمانات وتعزيز آليات الرقابة القانونية.

وتستمر أعمال الاجتماع التاسع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية على مدى يومين، ضمن جهود تعزيز التعاون التشريعي بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات القانونية بين المؤسسات البرلمانية.