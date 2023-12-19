انطلاق أعمال مجلس وزراء الإسكان العرب في العاصمة طرابلس

تنعقد في العاصمة طرابلس ، الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير، يعقد المجلس والمنتدى برئاسة وزير الإسكان والتعمير، المهندس بو بكر الغاوي، تحت عنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل إعادة الإعمار ومجابهة الكوارث”.

ويشارك فيهما وزراء الإسكان العرب وممثلون لمنظمات ومؤسسات إقليمية، ويرافق الفعالية معرض خاص، ويتخلله مباحثات ثنائية وجماعية.

ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير، وتبادل البحوث والتشريعات والدراسات والتجارب العلمية والعملية والدروس المكتسبة في مجال الإسكان والتعمير، والاستفادة من الخبرات القائمة لدى مراكز البحوث الإسكانية والإنشائية ومراكز التدريب الفنية والمهنية، والتعاون الفني في إقامة تلك المراكز في الدول العربية التي ترغب في ذلك.

واستقبل وزير الإسكان والتعمير الوفود المشاركة في الدورة، وعبر عن ترحيب ليبيا بالأشقاء العرب، والأمل بأن يتمكن المشاركون من وضع حلول لقضايا الإسكان في العالم العربي.

تشهد دورة هذا العام عودة الوفد السوري للمشاركة، بعد استعادة سوريا مقعدها في الجامعة بتوافق عربي، بعد غياب دام 11 عاما عن نشاطات واجتماعات الجامعة ومجالسها.

الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بطرابلس #مباشر | رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية، والمعرض المصاحب له، بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣