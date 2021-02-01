انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار في جنيف

بدأ ملقتى الحوار السياسي الليبي أعماله في جنيف السويسرية، هذا الأسبوع صباح اليوم الإثنين، بعزف النشيد الوطني الليبي، تلته كلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت وليامز، إن المرشحون للمجلس الرئاسي يمثلون مختلف الأطياف الليبية، مشيرةً إلى أن اختيار السلطة التنفيذية ليس انتخابا بالمعنى التقليدي لكنة فرصة لممارسة الديمقراطية، وفق قولها.

وأوضحت أن هدف السلطة التنفيذية هو السير بليبيا نحو الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر القادم.

وأضافت: “نتعهد باحترام المجتمع الدولي للقرارات التي سيتخذها ملتقى الحوار السياسي”.

وبعد الافتتاح، بدأت جلسات تفاعلية مع المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، وسوف يتم خلال هذه الجلسات طرح عدد من الأسئلة.

ومن المتوقع أن يصوت الملتقى على المرشحين لعضوية مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار الليبي في تونس، منتصف نوفمبر الماضي.