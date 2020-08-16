انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات بلدية مصراتة

انطلقت في مدينة مصراتة، الحملات الدعائية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة.

وترأس الناشط السياسي سليمان بن صالح، قائمة القلم الانتخابية.

نأمل من الجميع التسجيل والتحفيز علي التسجيل للمشاركة في انتخاب الافضل لقيادة البلدية في المرحلة القادمة.المشاركة حق للجميع وواجب علي الجميع.علماً بان اخر موعد لتسجيل الناخبين سيكون يوم الثلاثاء 18 /8 /2020. Gepostet von ‎اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة‎ am Donnerstag, 13. August 2020

هذا ودعت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل المراسلين والقنوات الإعلامية ووكالات الأنباء لتغطية المؤتمر الصحفي المشترك بين الشبكة ومفوضية المجتمع المدني مصراتة، واللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة، والذي سيُعقد مساء اليوم بمقر مؤسسة الحوار والمناظرة بشارع طرابلس في مدينة مصراتة.

اعــــــلان عن المواعيد الانتخابية/🗳🔴مصراتة________تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بان موعد الصمت 🔇… Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Mittwoch, 12. August 2020