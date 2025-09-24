انطلاق «الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال» بين ليبيا وتونس في زليتن

انطلقت في بلدية زليتن أعمال الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال بين ليبيا والجمهورية التونسية، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، والقائم بأعمال السفارة التونسية لدى ليبيا أكرم ساسي، والملحق التجاري التونسي عبد الرزاق المؤدب، إلى جانب وكيل ديوان البلدية ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن جلال باني، وأعضاء الغرفة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها بلدية زليتن لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون الليبي–التونسي، بهدف تنشيط الاستثمارات وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والزراعية.

من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة التونسية إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والزراعي بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى تبادل الفرص والخبرات الاستثمارية بين رجال الأعمال.