انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

بدأت صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بإجراء تلاميذ التعليم الديني أول امتحاناتهم في مادتي القرآن الكريم وأحكامه والعقيدة، والتلاميذ الصم وضعاف السمع في مادتي الرياضيات والإملاء والتعبير والخط.

سيتقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 83418 تلميذا وتلميذة، (83342 التعليم الأساسي، و 68 تلميذا وتلميذة في التّعليم الديني، و 9 من التلاميذ الصم وضعاف اليمع).

وكان تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي قد أجروا الثلاثاء بمدارسهم المقيدين بها، تحت إشراف معلم المادة مادتي الحاسوب، والكتابة (الإملاء، والتعبير، والخط)، والتّعليم الديني امتحان مادة الحاسوب، فيما أجرى التلامِيذ الصم وضعاف السّمع امتحاناتهم في مادة لغة الإشارة.