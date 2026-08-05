انطلاق امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي بمشاركة أكثر من 51 ألف تلميذ

انطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026م، في مختلف اللجان الامتحانية داخل ليبيا، بمشاركة 51 ألفًا و883 تلميذًا وتلميذة ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني تشهد مشاركة 68 تلميذًا وتلميذة من المدارس الليبية بالخارج، إضافة إلى 149 تلميذًا وتلميذة من التعليم الديني، و3 تلاميذ من فئة الصم وضعاف السمع.

وسبق انطلاق الامتحانات المركزية إجراء امتحانات الدور الثاني لمواد الكتابة والحاسوب واللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسي داخل المؤسسات التعليمية التابعة لها التلاميذ، تحت إشراف معلمي المواد، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة لتنظيم العملية الامتحانية.

كما أجريت امتحانات مواد القرآن الكريم والسيرة النبوية والحاسوب واللغة الإنجليزية والتعبير لمرحلة التعليم الديني داخل المؤسسات التعليمية التابعة لها، وبإشراف معلمي المواد المختصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية التزام التلاميذ باللوائح والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، مشددة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل القاعات الامتحانية، باعتبارها من وسائل الغش التي تعرض المخالفين للإجراءات القانونية والجزاءات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للامتحانات.

تُجرى امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنويًا لمنح التلاميذ الذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول فرصةً أخرى لاستكمال متطلبات النجاح والانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.