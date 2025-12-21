انطلاق امتحانات «الشهادات العامة» بكافة المؤسسات التعليمية

انطلقت صباح اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025م امتحانات الفترة الأولى للشهادات العامة في ليبيا، شاملة الشهادة الأساسية والثانوية والدينية، في كافة المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة، تحت إشراف مراقبات التربية والتعليم المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وجاءت هذه الامتحانات وفق قرار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1077 لسنة 2025م، الذي حدد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025-2026م.

وتستمر الامتحانات حتى الأول من يناير المقبل، لضمان استكمال جميع المواد الدراسية وفق الجدول المحدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان سير الامتحانات في بيئة تعليمية مناسبة، مع توفير كافة سبل الدعم للطلبة خلال فترة الامتحانات.