انطلاق امتحانات شهادة إتمام «مرحلة التعليم الأساسي» في مختلف المدارس

انطلقت اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المدارس، حيث استهل التلاميذ الامتحانات بأداء اختبار مادة الحاسوب، بالإضافة إلى مادة اللغة الأمازيغية للناطقين بها، في حين تقدم التلاميذ الصم وضعاف السمع لامتحاناتهم في مادتي لغة الإشارة، والإملاء والخط والتعبير.

وجرت الامتحانات داخل المدارس المقيدين بها، تحت إشراف معلمي المواد المختصة، في أجواء منظمة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي أكدت التزامها بتوفير بيئة امتحانية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع فئات الطلبة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وتشكل هذه الامتحانات محطة أساسية في مسار التعليم الأساسي، تمهّد لانتقال الطلبة إلى مرحلة التعليم الثانوي، وسط تأكيدات رسمية على استمرار الجهود لضمان نزاهة الامتحانات وسيرها بسلاسة في مختلف مناطق البلاد.