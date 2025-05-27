انطلاق جلسة حاسمة في مجلس النواب للاستماع إلى برامج مرشحي رئاسة الحكومة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، في مقر المجلس بمدينة بنغازي، وترأس الجلسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة، حيث تناقش مواقفهم وخططهم لتشكيل الحكومة المقبلة.

يُذكر أن الجلسة تُنقل مباشرة على الهواء عبر قناة مجلس النواب الرسمية “قناة ليبيا المستقبل”، لتوفير متابعة حية وشفافة لأعمال المجلس.

وتأتي جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في بنغازي ضمن مراحل حاسمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحديات سياسية وأمنية تواجه البلاد منذ سنوات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البرلمان لإعادة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بعد فترة طويلة من الانقسامات والصراعات بين مختلف الأطراف السياسية.

وتكتسب هذه الجلسة أهمية بالغة، حيث ستسلط الضوء على توجهات المترشحين وخططهم لتجاوز الأزمات وتحقيق وحدة مؤسسات الدولة، مما يعكس إرادة مجلس النواب في الدفع نحو حكومة فعالة تقود ليبيا نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.