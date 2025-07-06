انطلاق رحلات مباشرة منتظمة بين سوريا وليبيا عبر الخطوط الجوية السورية

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، باسم منصور، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل رحلات جوية منتظمة من مطاري دمشق وحلب إلى مطاري طرابلس وبنغازي عبر الخطوط الجوية السورية.

ويأتي هذا المسار الجوي الجديد في ظل تحسن العلاقات الثنائية بين سوريا وليبيا، ويهدف إلى تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكانت الرحلات الجوية بين سوريا وليبيا قد توقفت لأكثر من عقد بسبب الظروف الأمنية والسياسية، قبل أن تبدأ جهود إعادة تفعيلها العام الماضي، حيث شهد عام 2023 تسيير عدد محدود من الرحلات غير المنتظمة بين دمشق وبنغازي عبر شركات خاصة.