انطلاق مهرجان ليبيا للتسوق في طرابلس

انطلقت اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، فعاليات مهرجان ليبيا للتسوق تحت شعار “أهلا رمضان” الذي تنظمه بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع أكثر من 20 مركزا وعلامة تجارية، بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

وحضر انطلاق المهرجان عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان أمال الترهوني، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ورئيس اتحاد الصناعة وعدد من رؤساء الشركات والأسواق المشاركة في المهرجان.

وانطلقت شعلة المهرجان من ميدان الجزائر عبر شوارع المدينة إلى ميدان الشهداء مع حركة العربات الطرابلسية والعزف للفرقة الطرابلسية مع عروض للسيارات والدرجات الهوائية.

وتستمر فعاليات المهرجان طيلة أيام شهر رمضان حتى 24 أبريل المقبل، وتشارك فيه العديد الاسواق بمنتجاتها وتوفير أماكن تسوق لأصحاب المشاريع المنزلية وخلق ملامسة حقيقية لمنتجاتهم وتسويقها مباشرة للمستهلك، كما يشمل العديد من الجوائز والسحوبات داخل الأسواق التجارية المشاركة في المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى خلق مناخ ترفيهي تسويقي ترويجي في شهر رمضان داخل طرابلس، ووصول السلع والاحتياجات الأساسية للناس بأفضل الأسعار، وإيجاد علاقة مباشرة بين التاجر والمواطن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.