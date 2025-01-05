سوريا.. اسرائيل تشنّ غارات عنيفة والانفجارات تهزّ محيط العاصمة دمشق

دوت انفجارات يعتقد أنها في مستودعات بالعاصمة السورية دمشق، ولا تزال مستمرة حتى الآن. وأفادت وسائل إعلام سورية ونشطاء بوقوع انفجارات عنيفة وسط أنباء عن غارة إسرائيلية على مستودعات للذخيرة.

وذكرت مصادر أن الانفجارات وقعت في الكتيبة 55 – دفاع جوي على سفوح جبل المانع بمنطقة الكسوة في ريف دمشق.

يذكر أن موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي كان قد تعرض في الـ2 من شهر يناير الجاري لغارة شنتها طائرة إسرائيلية، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من مقدرات ومواقع الجيش السوري.

كما توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري بعد أن غادرته قوات الجيش السوري.

📌أصوات الانفجارات التي تسمع في دمشق ومحيطها ناجمة عن انفجارات لمستودع ذخيرة على سفوح جبل المانع ( الكسوة) في ريف دمشق. pic.twitter.com/Mz5KfmpKZE — المرصد أبو أمين 80 (@Najdat567) January 5, 2025