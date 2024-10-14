انفجارات في صفد وطبريا.. نتنياهو: سنواصل ضرب «حزب الله» بلا رحمة

أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الاثنين، أنه نفذ ضربة صاروخية “نوعية” على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل.

وقال بيان لـ”حزب الله”، “إن مقاتليه أطلقوا “رشقة صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا”.

وقال “حزب الله”: “إن مقاتليه قصفوا عند الساعة 6:20 من مساء اليوم الاثنين “مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة”.‏

وأضاف بيان الحزب، أن “القصف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن “هجوما بطائرات مسيرة شنه “حزب الله” استهدف قاعدة “هاليفي” العسكرية للتدريب شمال إسرائيل، ووصف الهجوم بأنه “أمر خطير ونتائجه مؤلمة”.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن “إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف في صفد وضواحيهان، وشمل الانذار مناطق صفد وطبريا وميرون وبار يوشاي وكحال وأمياد وفيرد هجليل”، وقالت مصادر إسرائيلية “إن حزب الله استهدف قاعدة ميرون العسكرية في شمال إسرائيل”.

في السياق، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تفقده معسكر “لواء جولاني” غداة تعرضه لهجوم شنه “حزب الله” بطائرة مسيرة ما أسفر عن مقتل 4 مجندين وإصابة العشرات: “إن جيشه سيواصل ضرب “حزب الله” بلا رحمة في كل أنحاء لبنان وحتى في بيروت”.

هذا وتسبب دوي صفارات الإنذار إلى هروب أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ والأماكن المحصنة للاحتماء من تساقط الصواريخ.

وأمس، سقط 3 قتلى و 67 مصابا جراء انفجار طائرة مسيرةز في “بنيامينا” جنوبي حيفا”.