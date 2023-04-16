انفجارات وقتال وتضارب الأخبار.. السوادن يدخل مواجهات اليوم الثاني

دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الثاني، حيث دوت انفجارات فجر اليوم الأحد قرب المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم.

وظل الغموض يكتنف الأوضاع الميدانية بسبب تضارب بيانات الطرفين، وأنباء عن سقوط 56 قتيلا بين المدنيين فضلا عن 600 جريح، وفق مانشرته وسائل إعلامية.

وبعد يوم أول شهد مواجهات غير مسبوقة، تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

ودوت انفجارات فجرا قرب المدينة الرياضية جنوبي العاصمة بينما ارتفعت أعمدة دخان في المنطقة، بالتزامن مع حالة من الغموض بشأن مآل المواجهات وحقيقة الأوضاع الأمنية وسط المدينة مع التضارب في الروايات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش إنّه سيطر على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها استولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة في الخرطوم.

ونفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله ما سماها ادعاءات المتمردين «قوات الداعم السريع» بحصار القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إن مواقعها في بورتسودان تعرضت لهجوم من طيران أجنبي، محذرة من مغبة أي تدخل أجنبي في المعارك الدائرة.