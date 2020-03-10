انفجاراً عنيفاً يهز العاصمة السويدية دون وقوع إصابات

عدم إصابة أحد في الانفجار [انترنت]

تسبب انفجار آخر عنيف وقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، في إيقاظ سكان من نومهم، حيث قالت الشرطة الثلاثاء إن الانفجار الناجم ليلا عن عبوة ناسفة تم وضعها عمدا أمام مطعم في حي فاساستان الشمالي، أدى إلى تحطم بعض نوافذ المطعم والمباني المجاورة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية عدم إصابة أحد في الانفجار. كما لم يتم القبض على المشتبه بهم.

ووقع الانفجار في شارع موازٍ لأودنجاتان، وهو شارع يضم الكثير من الحانات والمطاعم والمقاهي.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة تلفزيون “إس في تي” إن العديد من الأشخاص سمعوا صوتا مدويا، رغم أن بعضهم كانوا بعيدين عن مكان الحادث.

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