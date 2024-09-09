انفجار لغم في طرابلس يودي بحياة عاملي نظافة

أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، عن وفاة اثنين من عمالها جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء تأدية مهامهم في نظافة عمارات صلاح الدين.

وقالت الشركة في بيان لها: “بمزيد من الحزن والأسى تنعي “شركة الخدمات العامة طرابلس”، وفاة عاملين من الشركة اثناء تأدية واجبهم في نظافة عمارات صلاح الدين نتيجة إنفجار لغم من مخلفات الحرب اللعينة، لقد رحلوا وهم في اوج عطائهم مخلفين سيرة عطرة وحسنة، ولايسعنا الا ان نعزي عائلاتهم وزملائهم سائلين الله ان يتقبلهم من الشهداء وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.