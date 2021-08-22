انفجار يستهدف بوابة أمنية في منطقة زلة

وقع اليوم السبت، انفجار في بوابة أمنية بمنطقة زلة في الطريق المؤدية إلى ودان جنوب وسط ليبيا، دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن التفجير أدى إلى نشوب حريق بالبوابة بالكامل وبسيارة أحد العناصر الأمنية المكلفة بتأمين البوابة.

من جهته قال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، إن انتحاري وصفه بـ”الداعشي” من ذوي البشرة السمراء قام بمهاجمة بوابة زلة بسيارة مفخخة دون حدوث أي خسائر بشرية في عناصر البوابة.

وأشار إلى أنه تم التصدي للشخص وإصابته إصابة بليغة مات على إثرها بعد إسعافه للمستشفى، وفق قوله.