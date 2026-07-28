بعد إنهاء قضية لاعبي كرة القدم.. ليبيا تستقبل «محمد المزوغي ومهند خشيبة»

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول المواطنين محمد المزوغي ومهند خشيبة إلى مطار معيتيقة الدولي مساء الاثنين، برفقة سفير دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا مهند يونس، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بعودتهما إلى البلاد.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن عودة المزوغي وخشيبة جاءت ضمن الجهود الدبلوماسية والقانونية التي قادتها الحكومة لإنهاء القضية المعروفة إعلاميًا بقضية لاعبي كرة القدم، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالإفراج عنهما وترتيب عودتهما إلى ليبيا.

وكان في استقبال المواطنين فور وصولهما إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، إلى جانب أفراد أسرتيهما.

وأوضحت الحكومة أن الجهود التي بذلتها عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء الملف الخاص بالمشمولين بالقضية.

وأضافت أن الترتيبات المتعلقة بعودة بقية الأشخاص المشمولين بالقضية اكتملت أيضًا، على أن يعود كل منهم إلى وجهته داخل الأراضي الليبية وفق الإجراءات المتبعة.

وحظيت قضية لاعبي كرة القدم بمتابعة رسمية وإعلامية واسعة خلال الفترة الماضية، حيث تابعتها حكومة الوحدة الوطنية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وصولًا إلى إنهاء إجراءات الإفراج وترتيب عودة المواطنين إلى ليبيا.